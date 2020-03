De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft woensdag een afspraak in Brussel. Daar presenteert de Europese Commissie van Ursula von der Leyen de allereerste Europese klimaatwet. Die moet de weg naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050 wettelijk verankeren.

'De EU-wijde uitstoot en verwijdering van broeikasgassen zal ten laatste tegen 2050 in evenwicht zijn', zo staat in een gelekte versie van de klimaatwet die reeds de ronde doet. Concreet verplicht de wet de Europese Unie om binnen drie decennia netto geen broeikasgassen meer uit te stoten.

Hoe dat moet gebeuren, laat de Commissie voorlopig open. In september zal ze de huidige uitstootdoelstelling tegen het licht houden. De Commissie liet eerder wel al verstaan dat de huidige doelstelling -een reductie met 40 procent ten opzichte van 1990- naar 50 tot 55 procent zou getild moeten worden. Tegen juni 2021 moet duidelijk worden wat dat zou betekenen voor de individuele doelstellingen van elke lidstaat.

Landen als Frankrijk, Italië en Spanje willen intussen een tandje bijsteken. Samen met negen andere lidstaten bepleiten ze in een brief aan vicevoorzitter Frans Timmermans dat de Commissie al tegen juni scherpere uitstootdoelstellingen zou moeten voorstellen. Dat moet de EU voldoende tijd bieden om in november met een ambitieus plan voor 2030 naar de VN-klimaatconferentie in Glasgow af te reizen.

Na 2030 wil de Commissie elke vijf jaar het traject naar klimaatneutraliteit diepgaand evalueren. De Commissie zou dan eventuele bijsturingen op Europees niveau via zogenaamde gedelegeerde handelingen willen vastleggen. Dat dreigt voor spanningen te zorgen, want die procedure verleent de Commissie meer, en de lidstaten minder macht om te wegen op de besluitvorming.

De Zweedse activiste Greta Thunberg reist naar Brussel voor de presentatie van de eerste Europese klimaatwet. In het Europees Parlement zorgde dat her en der voor gefronste wenkbrauwen. Maandag deelde de voorzitter David Sassoli immers mee dat het parlement omwille van het coronavirus meer dan honderd evenementen annuleert en de komende drie weken geen bezoekers zal ontvangen. Een voorkeursbehandeling? Neen, klinkt het in het parlement, de parlementaire werkzaamheden gaan gewoon voort en Thunberg woont er een debat over de klimaatwet in de milieucommissie bij.

