Europese Commissie 'erg bezorgd' over Italiaanse begrotingsplannen

De Italiaanse regering voorziet een tekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2019, tegenover 1,8 procent in 2018, en dat is volgens de Commissie 'een significante afwijking' van het gemeenschappelijk economisch beleid.