Eurocommissaris Maros Sefcovic en de Britse brexitminister David Frost zijn er vrijdag opnieuw niet in geslaagd een compromis te vinden over de implementatie van het Noord-Ierse protocol. 'Teleurstellend', verklaarde de vicevoorzitter van de Europese Commissie vrijdagmiddag. 'Ik dring er bij de Britse regering op aan oprecht met ons in gesprek te gaan.'

Sefcovic en Frost spraken elkaar al voor de derde keer over de aanhoudende douaneperikelen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. Het Noord-Ierse protocol is de boosdoener: dat maakte deel uit van het brexitakkoord en bepaalt dat Noord-Ierland de facto deel blijft uitmaken van de Europese eenheidsmarkt. Dat impliceert controles op goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk in Noord-Ierland arriveren.

Onwerkbaar, vindt de Britse regering, die belangrijke elementen van het akkoord weigert toe te passen en aanpassingen eist. De Europese Commissie kwam onlangs met een voorstel om de douanecontroles op goederen in Noord-Ierland met de helft te verminderen en de inspecties op voedselproducten zelfs met 80 procent, maar ook het derde overleg tussen Sefcovic en Frost heeft niets opgeleverd.

'We hebben geen enkele beweging gezien van de Britse zijde', verklaarde de vicevoorzitter van de Europese Commissie na afloop van de ontmoeting in Brussel. Een woordvoerder van de Britse regering had het in een e-mail over een 'beperkte vooruitgang'. 'De voorstellen van de EU bieden op dit moment geen effectieve oplossing voor de fundamentele problemen.'

Vissers

De Britse premier Boris Johnson dreigde er eerder al mee het beruchte artikel 16 in te roepen als de EU het protocol niet wil heronderhandelen, waarmee de Britten de regeling de facto eenzijdig zouden opschorten. De Europese Unie overweegt in dat geval om de handelsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk helemaal op te zeggen, waardoor de handel met de EU terug zou vallen op een regime van tarieven, quota en andere barrières. Londen houdt dat artikel 16 voorlopig nog achter de hand, verklaarde Frost vrijdag voor aanvang van het overleg met Sefcovic. 'Maar het ligt zeer zeker nog op tafel.'

De Eurocommissaris waarschuwde dat die stap 'ernstige gevolgen' zou hebben. Sefcovic reist op 12 november naar Londen om de besprekingen daar voort te zetten. Naast het Noord-Ierse protocol verzieken ook perikelen over visvergunningen de Brits-Europese relatie. Vooral tussen Frankrijk en Groot-Brittannië blijft het water diep: Franse vissersboten hebben sinds de brexit veel te weinig vergunningen gekregen om in Britse wateren te blijven vissen, vindt Parijs. Volgende week onderhandelen Frost en de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune daar verder over.

