De Europese Commissie eist dat de Britse regering de bepalingen van het omstreden Britse wetsontwerp die ingaan tegen het echtscheidingsakkoord met de EU nog voor het einde van de maand intrekt. Indien dat niet gebeurt, zijn gerechtelijke stappen niet uitgesloten.

Eurocommissaris Sefcovic en de Britse brexitminister Michael Gove voerden donderdag spoedoverleg in Londen over het omstreden brexit-wetsontwerp van de Britse regering dat heel wat opschudding heeft veroorzaakt in Europese kringen. Volgens de Britse regering is de wet bedoeld om de toepassing van het uittredingsakkoord met de EU en het Ierse protocol te "verduidelijken", maar volgens de EU treedt Londen de brexitafspraken over Noord-Ierland met de voeten.

Na afloop van de vergadering stuurde Sefcovic een vlammend communiqué uit, waarin hij eist dat de Britse regering de bepalingen in het wetsontwerp die het scheidingsverdrag met de EU schenden, nog voor het einde van de maand intrekt. Gebeurt dat niet, dan dreigen gerechtelijke stappen. "Het echtscheidingsakkoord bevat een heel aantal mechanismen en gerechtelijke middelen om schendingen van de wettelijke verplichtingen in de tekst aan te pakken. De Europese Unie zal niet aarzelen die te gebruiken", is de eurocommissaris duidelijk.

Volgens Sefcovic is het vertrouwen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk "ernstig geschaad". "Het is nu aan de Britse regering om het vertrouwen te herstellen."

