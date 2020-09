De Europese Commissie eist dat de Britse regering de bepalingen van het omstreden Britse wetsontwerp die ingaan tegen het echtscheidingsakkoord met de EU nog voor het einde van de maand intrekt. Indien dat niet gebeurt, zijn gerechtelijke stappen niet uitgesloten.

Eurocommissaris Sefcovic en de Britse brexitminister Michael Gove voerden donderdag spoedoverleg in Londen over het omstreden brexit-wetsontwerp van de Britse regering dat heel wat opschudding heeft veroorzaakt in Europese kringen. Volgens de Britse regering is de wet bedoeld om de toepassing van het uittredingsakkoord met de EU en het Ierse protocol te 'verduidelijken', maar volgens de EU treedt Londen de brexitafspraken over Noord-Ierland met de voeten.

Na afloop van de vergadering stuurde Sefcovic een vlammend communiqué uit, waarin hij eist dat de Britse regering de bepalingen in het wetsontwerp die het scheidingsverdrag met de EU schenden, nog voor het einde van de maand intrekt. Gebeurt dat niet, dan dreigen gerechtelijke stappen. 'Het echtscheidingsakkoord bevat een heel aantal mechanismen en gerechtelijke middelen om schendingen van de wettelijke verplichtingen in de tekst aan te pakken. De Europese Unie zal niet aarzelen die te gebruiken', is de eurocommissaris duidelijk.

Volgens Sefcovic is het vertrouwen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 'ernstig geschaad'. 'Het is nu aan de Britse regering om het vertrouwen te herstellen.'

Londen weigert Europees ultimatum

Ondertussen maakte Londen al bekend het omstreden wetsontwerp niet in te trekken. 'Ik heb duidelijk gemaakt dat we deze wetgeving niet intrekken en hij heeft dat begrepen. Uiteraard betreurde hij dat', verklaarde minister Michael Gove op televisiezender Sky News na afloop van zijn spoedvergadering met vicevoorzitter Maros Sefcovic van de Europese Commissie. Gove en Sefcovic zitten samen het gemeenschappelijke comité voor dat moet toezien op de correcte uitvoering van het akkoord dat begin dit jaar het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU mogelijk maakte.

Volgens de Brit is het van 'vitaal belang' dat er in het comité een vergelijk wordt gevonden over de implementatie van het Ierse protocol. Het Ierse protocol is een belangrijk deel van het akkoord en moet vermijden dat er opnieuw een harde grens ontstaat tussen Ierland en Noord-Ierland. In het Britse wetsontwerp staan een aantal bepalingen op vlak van staatssteun en douaneformaliteiten die afwijken van het protocol. Brandon Lewis, de staatssecretaris voor Noord-Ierland, gaf begin deze week in het parlement al toe dat de regering het internationaal recht met de voeten zal treden, zij het 'op een erg specifieke en beperkte wijze'.

Eurocommissaris Sefcovic en de Britse brexitminister Michael Gove voerden donderdag spoedoverleg in Londen over het omstreden brexit-wetsontwerp van de Britse regering dat heel wat opschudding heeft veroorzaakt in Europese kringen. Volgens de Britse regering is de wet bedoeld om de toepassing van het uittredingsakkoord met de EU en het Ierse protocol te 'verduidelijken', maar volgens de EU treedt Londen de brexitafspraken over Noord-Ierland met de voeten. Na afloop van de vergadering stuurde Sefcovic een vlammend communiqué uit, waarin hij eist dat de Britse regering de bepalingen in het wetsontwerp die het scheidingsverdrag met de EU schenden, nog voor het einde van de maand intrekt. Gebeurt dat niet, dan dreigen gerechtelijke stappen. 'Het echtscheidingsakkoord bevat een heel aantal mechanismen en gerechtelijke middelen om schendingen van de wettelijke verplichtingen in de tekst aan te pakken. De Europese Unie zal niet aarzelen die te gebruiken', is de eurocommissaris duidelijk. Volgens Sefcovic is het vertrouwen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk 'ernstig geschaad'. 'Het is nu aan de Britse regering om het vertrouwen te herstellen.'Ondertussen maakte Londen al bekend het omstreden wetsontwerp niet in te trekken. 'Ik heb duidelijk gemaakt dat we deze wetgeving niet intrekken en hij heeft dat begrepen. Uiteraard betreurde hij dat', verklaarde minister Michael Gove op televisiezender Sky News na afloop van zijn spoedvergadering met vicevoorzitter Maros Sefcovic van de Europese Commissie. Gove en Sefcovic zitten samen het gemeenschappelijke comité voor dat moet toezien op de correcte uitvoering van het akkoord dat begin dit jaar het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU mogelijk maakte. Volgens de Brit is het van 'vitaal belang' dat er in het comité een vergelijk wordt gevonden over de implementatie van het Ierse protocol. Het Ierse protocol is een belangrijk deel van het akkoord en moet vermijden dat er opnieuw een harde grens ontstaat tussen Ierland en Noord-Ierland. In het Britse wetsontwerp staan een aantal bepalingen op vlak van staatssteun en douaneformaliteiten die afwijken van het protocol. Brandon Lewis, de staatssecretaris voor Noord-Ierland, gaf begin deze week in het parlement al toe dat de regering het internationaal recht met de voeten zal treden, zij het 'op een erg specifieke en beperkte wijze'.