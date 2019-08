Malta heeft de bevoegde ministers van Duitsland, Frankrijk, Italië en EU-voorzitter Finland uitgenodigd om op donderdag 19 september topoverleg te houden over de opvang van migranten die gered worden op de Middellandse Zee. Dat zeggen diplomatieke bronnen woensdag. Er wordt gehoopt op een oplossing voor de reddingsboten die soms dagen en weken ronddobberen vooraleer ze in een Europese haven binnengelaten worden.

Over een manier om de in Europa aankomende migranten op een eerlijke manier te verdelen, wordt al jaren gebakkeleid. Het zijn Italië, Griekenland en Malta die de grootste lasten dragen, maar in Italië ging de regering, en meer in het bijzonder binnenlandminister Matteo Salvini (Lega), vorig jaar een andere koers varen. Schepen met migranten aan boord mogen de Italiaanse havens niet meer binnenvaren, tenzij Rome de garantie heeft dat andere EU-landen zich ertoe bereid verklaren de opvarenden over te nemen.

Duitsland en Frankrijk proberen al enkele maanden om de andere lidstaten van een verdeelsleutel te overtuigen die de grootste druk moet wegnemen van de 'frontlijnstaten'. In juli leek een doorbraak in de maak, maar Italië en Malta verwierpen het voorliggende plan omdat hun landen nog steeds als belangrijkste ontschepingsplaatsen werden geïdentificeerd. Nu zou er dus op 19 september een nieuwe poging ondernomen worden om met de belangrijkste spelers een oplossing uit te dokteren.

Momenteel zoeken zeker twee schepen, met elk zo'n honderd migranten aan boord, een Europese aanlegplaats. Woensdag nam de Italiaanse ngo Mediterranea de opvarenden van een rubberboot aan boord van zijn schip Mare Jonio. Dinsdag kreeg een ander schip, de Eleonore van de Duitse ngo Mission Lifeline, niet de toestemming om in een Italiaanse haven aan te meren. De Mare Jonio lijkt woensdag hetzelfde lot beschoren te zijn.