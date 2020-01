De Europese Raadsvoorzitter, Charles Michel, heeft zaterdag een ontmoeting gehad met Recep Tayyip Erdogan. De Belg en de Turkse president wisselden van gedachten over de situatie in Libië.

Het onderhoud tussen Michel en Erdogan zaterdag duurde twee uur. Op Twitter postte de Europese Raadsvoorzitter achteraf een foto van hem met Erdogan. 'Meeting in Istanbul with president @RTErdogan on how #EU and Turkey can work together to de-escalate the situation in the Middle East and in Libya', aldus de tweet van de gewezen Belgische premier.

In Libië woedt een verbeten strijd tussen de door de VN erkende regering van nationale eenheid in Tripoli en generaal Khalifa Haftar, die het oosten van het land onder controle heeft. Zijn Libische Nationale Leger lanceerde vorige lente een offensief richting de hoofdstad en boekte de voorbije weken grote terreinwinst. Zo kwam de strategisch gelegen stad Sirte maandag onder controle van troepen van Haftar, die de steun geniet van Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland.

Om de belaagde regering van nationale eenheid van premier Fayez al-Sarraj te ondersteunen, besloot Turkije troepen naar het land te sturen. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben buitenlandse inmening in Libië echter al verworpen.

Charles Michel reist verder af naar Egypte en heeft zondag een ontmoeting met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi.

Het onderhoud tussen Michel en Erdogan zaterdag duurde twee uur. Op Twitter postte de Europese Raadsvoorzitter achteraf een foto van hem met Erdogan. 'Meeting in Istanbul with president @RTErdogan on how #EU and Turkey can work together to de-escalate the situation in the Middle East and in Libya', aldus de tweet van de gewezen Belgische premier. In Libië woedt een verbeten strijd tussen de door de VN erkende regering van nationale eenheid in Tripoli en generaal Khalifa Haftar, die het oosten van het land onder controle heeft. Zijn Libische Nationale Leger lanceerde vorige lente een offensief richting de hoofdstad en boekte de voorbije weken grote terreinwinst. Zo kwam de strategisch gelegen stad Sirte maandag onder controle van troepen van Haftar, die de steun geniet van Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland. Om de belaagde regering van nationale eenheid van premier Fayez al-Sarraj te ondersteunen, besloot Turkije troepen naar het land te sturen. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben buitenlandse inmening in Libië echter al verworpen. Charles Michel reist verder af naar Egypte en heeft zondag een ontmoeting met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sissi.