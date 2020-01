De plenaire vergadering van het Europees Parlement stemt woensdag over het brexitakkoord dat met het Verenigd Koninkrijk is onderhandeld. De commissie Constitutionele Zaken van het parlement gaf vorige week haar fiat, allicht volgt de plenaire dat positieve advies.

De plenaire vergadering van het Europees Parlement komt morgenmiddag vanaf 15 uur bijeen in Brussel om zich te buigen over de 'Withdrawal Agreement', het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie regelt en de basis legt voor de relaties tussen Brussel en Londen voor de komende maanden. Het document behelst een heel aantal concrete afspraken, gaande van de rechten voor Europese burgers in Groot-Brittannië en vice versa, over de financiële afwikkeling van de brexit, tot het protocol voor de Ierse grens.

In Londen is de parlementaire procedure al achter de rug. Eind vorige week kreeg het brexitakkoord dan de handtekening van achtereenvolgens de Queen, de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson.

Woensdag is het dus de beurt aan het Europees Parlement, waar vanaf 15 uur gedebatteerd wordt. De finale stemming volgt wellicht rond 18 uur. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt het brexitakkoord groen licht. De parlementaire commissie Constitutionele Zaken boog zich vorige week al over de tekst, en stemde toen overtuigd voor: 23 leden drukten op de groene knop, drie waren tegen.

Na de goedkeuring door het Parlement moet ook de Raad van de Europese Unie - de lidstaten dus - nog instemmen, maar die goedkeuring gebeurt via schriftelijke procedure en is slechts een formaliteit. Niets lijkt de brexit komende vrijdag dus nog in de weg te staan.

Na vrijdag gaat een overgangsperiode van start, tot eind dit jaar. In het brexitakkoord is een mogelijkheid voorzien om de overbruggingsfase met één of twee jaar te verlengen, maar de Britse regering sloot die mogelijkheid al uit. Dat geeft de Europese en Britse onderhandelaars nog amper elf maanden de tijd om de toekomstige Brits-Europese relaties te definiëren.

De plenaire vergadering van het Europees Parlement komt morgenmiddag vanaf 15 uur bijeen in Brussel om zich te buigen over de 'Withdrawal Agreement', het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie regelt en de basis legt voor de relaties tussen Brussel en Londen voor de komende maanden. Het document behelst een heel aantal concrete afspraken, gaande van de rechten voor Europese burgers in Groot-Brittannië en vice versa, over de financiële afwikkeling van de brexit, tot het protocol voor de Ierse grens. In Londen is de parlementaire procedure al achter de rug. Eind vorige week kreeg het brexitakkoord dan de handtekening van achtereenvolgens de Queen, de voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson. Woensdag is het dus de beurt aan het Europees Parlement, waar vanaf 15 uur gedebatteerd wordt. De finale stemming volgt wellicht rond 18 uur. Naar alle waarschijnlijkheid krijgt het brexitakkoord groen licht. De parlementaire commissie Constitutionele Zaken boog zich vorige week al over de tekst, en stemde toen overtuigd voor: 23 leden drukten op de groene knop, drie waren tegen. Na de goedkeuring door het Parlement moet ook de Raad van de Europese Unie - de lidstaten dus - nog instemmen, maar die goedkeuring gebeurt via schriftelijke procedure en is slechts een formaliteit. Niets lijkt de brexit komende vrijdag dus nog in de weg te staan. Na vrijdag gaat een overgangsperiode van start, tot eind dit jaar. In het brexitakkoord is een mogelijkheid voorzien om de overbruggingsfase met één of twee jaar te verlengen, maar de Britse regering sloot die mogelijkheid al uit. Dat geeft de Europese en Britse onderhandelaars nog amper elf maanden de tijd om de toekomstige Brits-Europese relaties te definiëren.