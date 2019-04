Europees Mensenrechtenhof veroordeelt Rusland voor 'onmenselijke gevangenentransporten'

Omdat de omstandigheden waarin de gevangenenransporten moesten verlopen onmenselijk waren, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Rusland veroordeeld.

De transporten verliepen in een snijdende, bittere koude, de gevangenen verbleven in veel te kleine ruimtes en ze hadden niet de mogelijkheid om te slapen. De Russische staat moet zes mensen die een klacht indienden in totaal 20.000 euro aan schadevergoeding betalen. De rechter vraagt Rusland ook zeer dringend om de systematische problemen die optreden bij gevangenenvervoer aan te pakken. Er is nog gedurende drie maanden beroep mogelijk tegen de uitspraak.

Door de beperkte ruimte in de treinwagons bleven de gevangenen constant wakker. Over een afstand van 2.200 kilometer mochten drie van de klagers maar twee keer per dag naar het toilet. Ook moesten ze gedurende een pauze in het transport urenlang in een onverwarmde wagon blijven stilzitten, terwijl het min vijftien graden vroor. Twee vrouwen moesten tijdens het transport in kleine isolatieboxen zitten. Het was extreem koud en de ruimte die ze hadden was extreem klein.

De rechter sprak van een structureel probleem bij de Russische gevangenentransporten. Er zijn namelijk nog honderden andere klachten. De rechter zegt dat Rusland de levensomstandigheden bij het gedetineerdenvervoer drastisch moet verbeteren.