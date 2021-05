Het Europese Gerechtshof verwierp donderdag het beroep van Bayer tegen het verbod op het gebruik van schadelijke pesticiden. Daarmee komt er een einde aan de zaak die al sinds 2018 aansleept.

In 2013 verbood de Europese Commissie het gebruik van imidacloprid, clothianidin en thiamethoxam in voor bijen aantrekkelijke gewassen. De drie pesticiden zouden immers een rol spelen in het dalend aantal wilde bijen en hommels. Door het gif zouden de insecten hun oriëntatievermogen verliezen. Vervolgens zouden ze de weg naar hun korf kwijtraken en sterven.

Bayer vecht besluit aan

De drie pesticiden werden gefabriceerd door het Japanse Takeda, ChemChina en Bayer. De Duitse chemieconcern dreigde met schadeclaims en opende in 2018 een zaak tegen het verbod omdat er te weinig nieuw wetenschappelijk bewijs zou zijn om de restricties in het gebruik te rechtvaardigen. Bovendien waarschuwden de twee bedrijven dat boeren door het verbod zouden teruggrijpen naar oudere chemicaliën en bovendien meer zouden sproeien met minder efficiënte gewasbeschermingsmiddelen. Reutersmeldt dat er tussen 2013 en 2019 ondanks het verbod nog 206 noodontheffingen verleend zijn voor het gebruik van de stoffen in kwestie.

Europees Gerechtshof is onverbiddelijk

Donderdag wees het Europees Gerechtshof een beroep tegen het eerdere vonnis af. Een woordvoerder van Bayer reageerde ontgoocheld bij Reuters: 'Het vonnis lijkt de Commissie bijna carte blanche te geven om bestaande goedkeuringen te herzien op basis van dun bewijs. Het hoeven niet eens nieuwe wetenschappelijke gegevens te zijn.' De woordvoerder benadrukte de veiligheid van de producten en verwees naar andere regio's waar er met adequate en risicobeperkende maatregelen nog wel met de pesticiden gewerkt wordt.

Commissie treft Maatregelen

'Het Europese Gerechtshof bevestigt hiermee dat natuurbescherming en gezondheid belangrijker zijn dan de louter economische doeleinden van krachtige multinationals', zo liet Andrea Carta van Greepeace weten. Om bijen te beschermen beoogt de Europese Commissie dat het gebruik van chemische pesticiden met de helft moet afnemen tegen 2030 en dat tevens het gebruik van meststoffen met 20 procent moet verminderen tegen die tijd.

