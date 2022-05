Zes landen, waaronder België, willen deur open houden voor Europese verdragswijziging

België heeft samen met Nederland, Luxemburg, Duitsland, Italië en Spanje een zogenoemde ‘non-paper’ geschreven waarin het zich ertoe bereid verklaart de Europese verdragen aan te passen, tenminste als dat nodig zou blijken om de werking van de Europese Unie te verbeteren.

De zes landen reageren daarmee op de 13 andere EU-lidstaten die meteen na de afronding van de Conferentie over de Toekomst van Europa de deur voor verdragswijzigingen dichtgooiden.

In hun eindrapport doen de burgers die aan de Toekomstconferentie deelnamen tientallen voorstellen over de richting die de Europese Unie uit moet. Ze bepleiten bevoegdheidsoverdrachten naar het Europese niveau, terwijl de eigenlijke besluitvorming in de EU volgens het burgerpanel beter zou kunnen door de unanimiteitsvereiste in de Raad af te schaffen.

Toen hij op 9 mei het rapport in ontvangst nam, zei de Franse president Emmanuel Macron al oren te hebben naar een herziening van de verdragen om de EU zowel in tijden van vrede als in tijden van crisis efficiënter te doen werken. Zes EU-landen, waaronder ook België, zeggen nu ‘in principe open te staan voor gezamenlijk gedefinieerde, noodzakelijke verdragswijzigingen’. Hun non-paper dateert van 13 mei, maar lekte nu pas uit.

De zes landen vinden dat onderzocht moet worden welke voorstellen meteen uitgevoerd kunnen worden, binnen het kader van de huidige verdragen, en voor welke voorstellen de verdragen opengebroken moeten worden. Binnen de Raad, het Europees Parlement en de Commissie moet daarover naar een consensus gezocht worden, zeggen ze in het document dat Belga kon inkijken. ‘Het is voor ons cruciaal dat we de betrokken burgers tonen dat hun specifieke voorstellen opgenomen worden, onderzocht en, op voorwaarde dat ze mogelijk zijn en een meerderheid op de been kunnen brengen, snel uitgevoerd.’

Al bij de presentatie van het eindrapport van de Toekomstconferentie schreven dertien andere lidstaten in een eigen non-paper dat ze niet voor verdragswijzigingen gewonnen zijn. ‘We willen momenteel geen enkele optie uitsluiten, maar voorbarige en ondoordachte pogingen om een proces te starten dat tot verdragswijziging leidt, steunen we niet’, schreven Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Tsjechië en Zweden.