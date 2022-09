Watermaatschappijen roepen op om Maaswater beter te beschermen

De vereniging van Belgische en Nederlandse drinkwaterbedrijven die Maaswater gebruiken als bron van drinkwater (RIWA-Maas) roept maandag in een persbericht op om de waterkwaliteit van de rivier, zeker tijdens de lage waterstanden, beter en strenger te bewaken.

De Maas wordt namelijk verontreinigd door industriële lozingen en door incidenten waarbij veel industriële stoffen in het water terechtkomen. Die lozingen kunnen bij een lage waterstand minder makkelijk worden verdund en afgevoerd, waardoor drinkwaterbedrijven zich alsmaar vaker genoodzaakt zien om tijdelijk de inname van Maaswater te stoppen.

Uit recent onderzoek blijkt dat lage waterstanden langduriger en extremer zullen worden, waardoor RIWA-Maas de overheden oproept tot actie.

‘Het is essentieel dat er snel inzicht komt in alle industriële lozingen die direct of indirect in de Maas en haar zijrivieren terechtkomen’, stelt Maarten van der Ploeg, directeur van RIWA-Maas. ‘Deze vergunningen moeten volledig en actueel zijn en de stoffen die de drinkwaterproductie kunnen schaden, moeten maximaal worden gereduceerd.’

Jaarlijks wordt 500 miljard liter water uit de Maas onttrokken om er drinkwater voor zeven miljoen mensen van te maken.