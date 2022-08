Warenhuizen en hotels in Spanje mogen verwarming niet hoger draaien dan 19 graden

De Spaanse ministerraad heeft maandag regels vastgelegd voor airconditioning en verwarming in onder meer warenhuizen, bioscopen, hotels en stations en luchthavens. In deze openbare plaatsen mag de verwarming in de winter niet hoger staan dan 19 graden, en in de zomer ligt de minimumgrens voor airco’s op 27 graden, kondigde Teresa Ribera, minister voor de Ecologische Transitie, maandagavond aan. De maatregelen worden genomen om tegemoet te komen aan de lagere aanvoer van Russisch gas naar Europa.

Daarnaast moet de verlichting in winkelvitrines, niet-gebruikte bureaus en monumenten na 22 uur uitgeschakeld worden. Verder zullen gebouwen die publiek ontvangen en waar een airco of verwarming aan staat verplicht worden de deuren te sluiten om verspilling tegen te gaan.

In de privé zal telewerk ook aangemoedigd moeten worden als zo energie bespaard kan worden.

Vorige week had premier Pedro Sanchez de bevolking al opgeroepen zijn voorbeeld te volgen en geen stropdas te dragen. ‘Als u het nog niet doet, zou ik graag hebben dat u geen stropdas draagt als het niet hoeft”, richtte hij het woord aan de bedrijven. ‘Zo kunnen wij ook bijdragen aan de energiebesparingen die in ons land zo noodzakelijk zijn.’

De maatregelen moeten al vanaf volgende week gelden, en blijven van kracht tot 1 november volgend jaar. Eind mei nam het land al maatregelen om de energiefactuur van openbare gebouwen binnen de perken te houden, nadat de Europese Unie had opgeroepen tot inspanningen om de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Toen werd telewerk al aangeraden voor ambtenaren, en werd de thermostaat van airco’s al beperkt to 27 graden en die van de verwarming tot 19 graden.

Minister Ribera kondigde aan dat er na de zomervakantie nog verdere maatregelen getroffen zullen worden.