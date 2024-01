VVD ziet ‘goede kans’ op stabiele samenwerking met PVV, NSC en BBB

VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz heeft er vertrouwen in dat een kabinet van PVV, NSC en BBB met VVD tot stabiele samenwerking gaat leiden. Dat zei ze op het eerste ledencongres sinds de Nederlandse parlementsverkiezingen van eind november, waarbij haar partij een teleurstellend resultaat behaalde.

Yeşilgöz gaf eerder al aan alleen gedoogsteun te willen geven. Zaterdag klonk het dat ze ervan overtuigd is dat veel VVD-standpunten in het nieuwe kabinet verwezenlijkt kunnen worden. ‘Er is een goede kans op een vruchtbare samenwerking die de kiezer heel graag wil. Waarin wij heel veel van ons verkiezingsprogramma waar kunnen maken. En die kans laten wij niet aan ons voorbij gaan”, zei de partijleidster.

Yeşilgöz erkende ook dat haar partij in een storm is beland. Ze kreeg veel kritiek toen ze al enkele dagen na de verkiezingen aankondigde dat de VVD enkel gedoogsteun wilde verlenen. Die kritiek heeft haar geraakt, zei ze zaterdag in haar speech waarin ze spijt betuigde en een verzoenende toon sprak.

Volgens haar was de VVD te veel gericht op het verlies van zetels en werd de nadruk daarbij te veel gelegd op wat de VVD ‘niet ging doen’. Terwijl de aandacht niet uitging naar wat er wel gebeurt: zoveel mogelijk van het liberale programma proberen te realiseren.

Yeşilgöz blijft echter bij haar standpunt om enkel te gedogen en is ook niet van plan om op te stappen, klonk het. Binnen de VVD heerst er nog steeds diepe verdeeldheid over het al dan niet samenwerken met de PVV van Geert Wilders. Een aantal leden zei zaterdag op het congres dat die partij “een wolf in schaapskleren is en blijft”. Andere leden vonden dan weer dat de VVD als volwaardige partner in een nieuw kabinet moet plaatsnemen. Beide pleidooien konden op applaus rekenen in de zaal.