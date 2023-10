Voormalige chef Spaanse inlichtingendienst in verdenking gesteld in Pegasus-schandaal

De voormalige chef van de Spaanse inlichtingendiensten is in verdenking gesteld van spionage van Pere Aragonès, de voorzitter van de Catalaanse onafhankelijkheidspartij. Hij zou hiervoor gebruik gemaakt hebben van de Pegasus-software. Dat laat het Spaanse gerecht maandag weten.

Paz Esteban had de factuur betaald voor de software en werd vorig jaar bij het uitbreken van het schandaal door de regering van Pedro Sanchez ontslagen. Hij werd gedagvaard om in dit dossier voor de rechtbank in Barcelona te verschijnen op 13 december. In het gerechtelijke document waarin de klacht van Aragonès werd geformuleerd, staat dat de man zich schuldig zou hebben gemaakt aan ‘mogelijke strafbare feiten zoals het illegaal afluisteren van communicatie en computerspionage’.

‘De aanklacht toegeven, is een belangrijke stap in de zoektocht naar de waarheid’, zei Aragonès in een bericht op X (voorheen Twitter). ‘We willen weten wie de opdracht tot spionage van de onafhankelijkheidspartij heeft gegeven’, voegt hij toe. Naast een klacht tegen Esteban diende hij ook een klacht in tegen NSO, het Israëlische bedrijf dat Pegasus heeft ontwikkeld. Het spionageschandaal barstte uit in april 2022 na de publicatie van een rapport door de Canadese organisatie Citizen Lab.

In het rapport wordt melding gemaakt van minstens zestig leden van de Catalaanse separatistische partij van wie de mobiele telefoons via de Pegasus-software waren gekraakt. Door de software kon vanop afstand camera en microfoon worden aangezet en afgeluisterd. De Spaanse regering heeft toegegeven achttien mensen, waaronder Aragonès, te hebben afgeluisterd.

In juli werd het onderzoek naar de regeringsleden geseponeerd na een absolute weigering van Israël om aan het onderzoek mee te werken. Pegasus en NSO vormen onderwerp van zware beschuldigingen nadat een mediaconsortium in 2021 had onthuld dat de software was ingezet om politici, journalisten, mensenrechtenactivisten en bedrijfsleiders wereldwijd te bespioneren.