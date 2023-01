Voormalig vicevoorzitter Europees Parlement Eva Kaili verschijnt voor raadkamer

Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, verschijnt donderdagvoormiddag voor de Brusselse raadkamer. Die moet beslissen of de vrouw onder aanhoudingsbevel blijft in het onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement.

Bij haar eerste verschijning voor de raadkamer, op 22 december, vroegen haar advocaten dat ze onder elektronisch toezicht zou geplaatst worden, maar de raadkamer ging daar toen niet op in. Volgens haar advocaten houdt de Griekse politica nog steeds haar onschuld staande.

Voorlopige hechtenis

Eva Kaili werd op 9 december opgepakt, net als het voormalige Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, zijn rechterhand Francesco Giorgi, tevens ook de partner van Eva Kaili, de Brussels-Italiaanse lobbyist Nicolo Figa-Talamanca, Eva Kaili’s vader en vakbondsman Luca Visentini. Die laatste twee werden na verhoor vrijgelaten, maar Giorgi, Kaili, Panzeri, en Figa-Talamanca werden onder aanhoudingsbevel geplaatst en zitten nog steeds in voorlopige hechtenis.

De arrestaties kaderden in een onderzoek van het federaal parket naar pogingen van Golfstaat Qatar om de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement te beïnvloeden, door aan mensen met een politieke en/of strategische positie binnen het Europees Parlement grote geldbedragen te betalen of aanzienlijke geschenken aan te bieden. Ook Marokko wordt in het onderzoek genoemd, met mogelijke corruptie door zijn inlichtingendienst DGED en de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun.

Beide landen zouden via Pier Antonio Panzeri en diens vzw Fight Impunity geprobeerd hebben invloed uit te oefenen op beslissingen en resoluties van het Europees Parlement. Volgens de krant Le Soir blijkt uit documenten uit het onderzoek dat Panzeri en Giorgi veelvuldig ­contact zouden hebben gehad met de Marokkaanse inlichtingendienst en de Marokkaanse ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun, die ­onder meer landbouw- en visserijcontracten met de EU onder­handelde. Qatar zou dan weer vooral de bedoeling gehad hebben om zijn imago op het vlak van arbeidersrechten te verbeteren.

Volgens Knack, Le Soir en La Republicca zou Kaili hebben toegegeven dat ze haar vader vroeg het geld dat bij haar thuis lag te verbergen. In haar verklaring voor onderzoeksrechter Claise zou ze gezegd hebben dat ze via het verleden wist van de activiteiten van haar man, Francesco Giorgi, met Pier Antonio Panzeri, en dat koffers met cash geld door haar flat passeerden. Giorgi werkte in het verleden voor het Italiaanse Europarlementslid Pier Antonio Panzeri en is ook actief in diens vzw Fight Impunity.

Eerder hadden Knack en Le Soir al gemeld dat Giorgi ook bekentenissen had afgelegd, en had toegegeven dat hij deel uitmaakte van een organisatie die door Marokko en Qatar gebruikt werd om tussenbeide te komen in Europese zaken. In zijn bekentenissen zou Giorgi hebben aangegeven dat zijn rol in de ‘organisatie’ erin bestond om contant geld te beheren.

Antonio Panzeri spijtoptant

Dinsdag raakte bekend dat spilfiguur Pier Antonio Panzeri met het federaal parket een overeenkomst had bereikt om als spijtoptant op te treden in het dossier. De man moet nu ‘substantiële, onthullende, waarheidsgetrouwe en volledige verklaringen’ afleggen over zijn eigen rol in het dossier en die van de andere betrokkenen, en zal in ruil een gevangenisstraf van vijf jaar krijgen, waarvan vier jaar met uitstel en één jaar effectief, naast een geldboete van 80.000 euro. Ook alle verworven vermogensvoordelen, die momenteel worden geschat op één miljoen euro, worden in beslag genomen en verbeurdverklaard.