Voormalig bondskanselier Schröder niet welkom op congres eigen partij

Voormalig Duits bondskanselier Gerhard Schröder is niet welkom op het congres van zijn partij SPD in december. Dat heeft de partijleiding beslist. Schröder is een vriend van de Russische president Vladimir Poetin.

Het is de traditie dat voormalige bondskanseliers en partijleiders worden uitgenodigd op de congressen van de Duitse sociaaldemocraten, maar Schröder kreeg geen ticket in de bus voor het evenement. “Ik zie in hem niet langer de voormalige bondskanselier en partijleider, maar een zakenman die zijn economische belangen nastreeft”, zegt huidig partijvoorzitter Saskia Esken.

De 79-jarige Schröder was kanselier van 1998 tot 2005 en partijleider van 1999 tot 2004. Na zijn politieke carrière werkte hij voor verschillende Russische energiebedrijven. Hij is een vriend van Vladimir Poetin, die hij ook na de inval in Oekraïne niet liet vallen.

Een paar weken na de start van de oorlog ging Schröder zelfs op bezoek in het Kremlin, naar eigen zeggen om te bemiddelen. Daarna distantieerde de SPD zich verschillende keren van Schröder en verklaarde de partijleiding dat hij geïsoleerd stond. Zeventien afdelingen sloegen de handen in elkaar om hem uit de partij te zetten, maar dat mislukte. Voor Esken is de discussie nu voorbij. “We hebben belangrijker zaken aan ons hoofd dan te praten over Gerhard Schröder”, zegt ze.