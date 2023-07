Balans van vijfde protestnacht in Frankrijk: 719 arrestaties, rellen waaien over naar Zwitserland

Tijdens de vijfde protestnacht op rij in Frankrijk zijn in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 719 mensen opgepakt. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zondagochtend bekendgemaakt.

Er deden zich geen zware ongeregeldheden voor, maar er werden wel kleinere incidenten gesignaleerd op de Champs-Élysées in Parijs, en in onder andere Marseille en Lyon. Al bij al leek het er deze nacht wel overal rustiger aan toe te gaan dan de voorbije nachten.

De autoriteiten hadden ook hun voorzorgen genomen en er stonden opnieuw 45.000 agenten paraat om in te grijpen.

Brandstichting bij huis Franse burgemeester, echtgenote gewond

De echtgenote van de burgemeester van de Franse plaats L’Hay-les-Roses, even ten zuiden van Parijs, is gewond geraakt toen ze op de vlucht sloeg voor betogers. Die hadden volgens de krant Le Figaro even daarvoor een auto door het tuinhek van de familie gereden en in brand gestoken.

Burgemeester Vincent Jeanbrun liet in de nacht van zaterdag op zondag op Twitter weten dat zijn huis doelwit was van de aanval met de brandende auto. Hij verwijderde de tweet, waarin hij vertelde dat zijn vrouw en kinderen “in shock” waren, later weer. Le Figaro meldt dat Jeanbrun ten tijde van de aanval op het gemeentehuis was, dat was gebarricadeerd. Een groep mensen verzamelde zich echter bij zijn woning, die niet werd beveiligd. De vrouw van de burgemeester vluchtte met hun twee jonge kinderen en zou achtervolgd zijn. Daarbij raakte ze gewond.

Er is een onderzoek geopend voor poging tot moord.

Rellen waaien over naar Zwitserland

De rellen in Frankrijk na de dood van een 17-jarige, die door politiegeweld zou zijn omgekomen, hebben nu ook Zwitserland bereikt. De politie heeft zaterdagavond zeven mensen opgepakt in de stad Lausanne, vlak bij de grens met Frankrijk. Dat heeft het Zwitserse persagentschap Keystone-SDA gemeld.

Volgens de politie verzamelden zich in Lausanne meer dan honderd jongeren als reactie op de rellen in Frankrijk. Ze brachten schade toe aan winkels. De zeven gearresteerden werden naar een politiekantoor gebracht. Het gaat om zes minderjarigen tussen 15 en 17 jaar en een 24-jarige.