Voorlopig is één op de vijf Franse kiesgerechtigden gaan stemmen

Bij de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen is tot zondagmiddag ongeveer één op de vijf kiesgerechtigden gaan stemmen. De opkomst lag om 12 uur op zo’n 19 procent. Dat is ongeveer een half procent meer dan op hetzelfde tijdstip vorige week bij de eerste ronde van de parlementsverkiezingen.

Er wordt beslist over de 577 zitjes in de Assemblée. Zo’n 48,9 miljoen ingeschreven kiezers kunnen gaan stemmen. De laatste kiesbureaus sluiten zondagavond om 20 uur. Kort daarna worden de eerste exitpolls bekendgemaakt.

Grote vraag is of Ensemble, de alliantie van partijen rond de liberale president Emmanuel Macron, een absolute meerderheid in de wacht weet te slepen. Macron mag op fors weerwerk rekenen van het linkse blok Nupes rond zijn uitdager Jean-Luc Mélenchon. Mocht Ensemble maar een relatieve meerderheid halen, dan zouden de president en zijn regering gedwongen zijn om naar steun te zoeken in andere kampen.