Voor het eerst -30 graden in Oslo

In de Noorse regio Oslo is de temperatuur voor het eerst gezakt onder -30 graden Celsius. In Bjørnholt, in het noorden van Noorse hoofdstad, is zaterdag -31,1 graden gemeten, meldt het lokaal meteorologisch instituut.

De temperatuur werd gemeten tussen 3 en 4 uur ’s ochtends in een bosrijk gebied in de gemeente, waar de temperatuur de afgelopen 24 uur niet steeg boven -21,9 graden. Iets voor 9 uur was het volgens weersite yr.no -29 graden, met een gevoelstemperatuur van -37 graden. ‘Afgelopen nacht is waarschijnlijk de koudste geweest in vergelijking met wat ons nog te wachten staat’, aldus expert van het meteorologisch instituut Martin Granerød op de openbare omroep NRK. In het centrum van Oslo daalde het kwik afgelopen nacht tot -21,5 graden.

Noord-Europa is al enkele dagen in de ban van een koudegolf, met woensdag een record van -43,6 graden Celsius in het noorden van Zweden. Het ging om de laagste temperatuur in Zweden in 25 jaar.