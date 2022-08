Von der Leyen waarschuwt voor energietekort: “op ergste voorbereiden”

De voorzitster van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft gewaarschuwd voor een escalatie van de energiecrisis in de Europese Unie, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. “Rusland heeft de gasleveringen al geheel of deels stopgezet bij twaalf lidstaten. We moeten ons op de ergste situatie voorbereiden”, verklaarde ze maandag aan de Spaanse krant El Mundo.

Volgens von der Leyen zal het Europese noodplan dat vorige week is afgesloten om het gasverbruik te beperken, helpen de voorraad voor komende winter te garanderen. De commissievoorzitster benadrukte dat de EU met het plan “een beslissende en nooit eerder geziene stap” nam in de strijd tegen de dreigingen van de Russische president Vladimir Poetin om de gasleveringen volledig stop te zetten.

Net als andere EU-lidstaten, had Spanje zich aanvankelijk verzet tegen het noodplan. Na concessies gaf het land toch zijn goedkeuring. Von der Leyen juicht die beslissing toe en meent dat het een zaak is van “Europese solidariteit”. Ze roept daarom op tot eenheid in Europa: “Het is niet de eerste keer dat Rusland probeert verdeling te zaaien. Die poging is al eerder mislukt, en zal ook opnieuw mislukken. We moeten samen blijven”.