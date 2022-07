Von der Leyen: ‘Polen voldoet nog niet aan voorwaarden voor relancegeld’

De recente aanpassingen aan het gerechtelijke systeem in Polen zijn ontoereikend om de uitbetaling van geld uit het Europese relancefonds mogelijk te maken.

Dat zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in de marge van de lancering van het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie.

Volgens Von der Leyen is de Commissie nog bezig met de analyse van de nieuwe wet over het tuchtregime voor rechters. Een definitieve conclusie is er nog niet, maar ‘ik kan nu al zeggen dat deze nieuwe wet niet garandeert dat rechters de status van andere rechters in vraag kunnen stellen zonder een disciplinaire procedure te riskeren’, aldus de voorzitter. Die bevestigde dat dit een noodzakelijke voorwaarde is die uitgeklaard moet worden vooraleer Polen een eerste schijf uit het relancefonds kan ontvangen.

De Europese Commissie blokkeerde maandenlang de vrijgave van geld uit het Europese herstelfonds voor Polen omdat ze vindt dat de onafhankelijkheid van het gerecht in het land niet gegarandeerd is. Ondanks interne kritiek van enkele vooraanstaande leden besloot de Commissie begin vorige maand het licht op groen te zetten voor het Poolse relanceplan. Daardoor krijgt Warschau uitzicht op 24 miljard euro aan subsidies en 11,5 miljard euro aan leningen . De effectieve uitbetaling wordt wel gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

Warschau ging ervan uit dat met de nieuwe wet de kwestie geregeld was.

Von der Leyen en haar Commissie waren vrijdag op bezoek in het kasteelcomplex van Litomysl in Tsjechië, dat vrijdag Frankrijk heeft afgelost als voorzitter van de Europese ministerraden. Bij controversiële dossiers zoals de beoordeling van de rechtsstaat in Polen zal de regering in Praag zich opstellen als ‘een neutrale bemiddelaar’, verzekerde premier Petr Fiala. Tsjechië werkt nauw samen met Polen in de zogenaamde Visegradgroep.