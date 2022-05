Von der Leyen naar Hongarije voor overleg met Orban over sanctiepakket

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is maandagmiddag naar Hongarije afgereisd voor overleg met eerste minister Viktor Orbàn. Dat heeft de woordvoerder van von der Leyen bekendgemaakt. Op de agenda: het zesde sanctiepakket tegen Rusland dat de Commissie vorige week op tafel heeft gelegd.

Officieel zullen von der Leyen en Orbàn van gedachten wisselen over de ‘energiebevoorradingszekerheid van Europa’. Maar dat gesprek zal natuurlijk helemaal in het teken staan van het importverbod op Russische olie dat de Commissie voorstelt. Von der Leyen wil dat er over zes maanden geen ruwe olie meer wordt ingevoerd uit Rusland, tegen het einde van dit jaar moet ook een einde gekomen zijn aan de invoer van geraffineerde olieproducten.

Het zijn de lidstaten die de nieuwe sancties moeten goedkeuren, maar verschillende landen staan op de rem omdat ze voor hun bevoorradingszekerheid vrezen. De Commissie zou zich meteen bereid getoond hebben uitstel te verlenen aan Hongarije en Slovakije, maar ook Bulgarije en Tsjechië willen niet te snel gaan.

Voorlopig zijn de lidstaten er nog niet uitgeraakt. De Hongaarse buitenlandminister Péter Szijjàrtó zei maandag nog dat zijn land niet voor de sancties kan stemmen omdat die problematisch zijn. ‘Het voorstel is als een atoombom voor de Hongaarse economie en zou onze stabiele energiebevoorrading vernietigen’, zei hij.

De lidstaten moeten het sanctiepakket unaniem goedkeuren. De ambassadeurs van de 27 landen pleegden al verschillende keren overleg, maar konden het dus nog niet eens worden. De Commissie en de diplomatieke Europese Dienst voor Extern Optreden werken de technische vragen van de hoofdsteden momenteel verder uit, woensdagochtend komen de ambassadeurs opnieuw samen, verneemt Belga uit goede bron. Die vergadering was al langer gepland, zodat het niet gegarandeerd is dat de sancties daar ter sprake zullen komen.

Dat betekent dat alle ogen voorlopig dus gericht zijn op von der Leyen en Orbàn.