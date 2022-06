Von der Leyen hamert op hervorming Pools gerecht

Polen zal de onafhankelijkheid van het gerecht moeten verzekeren vooraleer er daadwerkelijk geld uit het Europese coronarelancefonds wordt overgemaakt. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen beklemtoond tijdens een bezoek aan Warschau, daags na de omstreden goedkeuring van het Poolse relanceplan.

Von der Leyen somde donderdag op een persconferentie met president Andrzej Duda en premier Mateusz Morawiecki drie voorwaarden op. Polen moet de omstreden tuchtkamer voor rechters ontmantelen en vervangen door een onafhankelijke rechtbank, en het hele tuchtregime moet hervormd worden. Tenslotte moeten alle rechters die getroffen werden door beslissingen van de huidige tuchtkamer het recht hebben om hun zaak te laten herzien door de nieuwe rechtbank.

‘Deze drie engagementen moeten vervuld worden vooraleer betalingen kunnen gedaan worden’, onderstreepte von der Leyen. Volgens haar kan de eerste betaling pas plaatsvinden wanneer de nieuwe wet van kracht is en ‘voldoet aan alle eisen in ons contract’. Tegen eind volgend jaar moet Warschau ook aantonen dat onwettig ontslagen rechters opnieuw in ere zijn hersteld, voegde de Duitse toe.

Von der Leyen was naar Polen gereisd om de goedkeuring van het relanceplan toe te lichten. Meer dan een jaar nadat het land zijn herstelplan had ingediend, had de Commissie woensdag de weg vrijgemaakt voor meer dan 35 miljard euro aan subsidies en leningen. De goedkeuring van het Poolse plan had veel voeten in de aarde omdat de Commissie en de nationalistische en conservatieve regering in Warschau al jaren op ramkoers zitten over de hervorming van het Poolse gerecht.

Binnen de Commissie verliep de goedkeuring woensdag naar verluidt niet zonder slag of stoot. De invloedrijke vicevoorzitters Frans Timmermans en Margrethe Vestager zouden tegengestemd hebben en ook de afwezige vicevoorzitter Vera Jourova en eurocommissarissen Didier Reynders (Justitie) en Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) zouden hun bezwaren kenbaar hebben gemaakt.

Ook in het Europees Parlement is er ongenoegen over het groene licht voor Polen, dat zich de voorbije maanden heeft ontpopt als een belangrijke partner in de aanpak van de Russische invasie in Oekraïne. Parlementsleden van de grootste fracties vinden de goedkeuring voorbarig en betogen dat de voorwaarden niet alle gerechtelijke problemen in Polen aanpakken die het Europese Hof van Justitie aan de kaak heeft gesteld. De kwestie prijkt dinsdag op de agenda van de plenaire vergadering in Straatsburg.