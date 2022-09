Volkswagen kan honderden miljoenen euro’s verdienen aan duur gas

Automaker Volkswagen kan honderden miljoenen euro’s verdienen aan de verkoop van aardgas die het eerder goedkoop heeft aangekocht. Dat blijkt uit documenten die persbureau Bloomberg kon inkijken.

De grootste autobouwer van Europa gaat 2,6 terawattuur aan gas verkopen. Dat is evenveel als 200.000 gezinnen op een jaar verbruiken. Volkswagen kocht het gas aan in 2020, toen aardgas aan zo’n 30 euro per megawattuur werd verhandeld. Vandaag noteert datzelfde gas aan 200 euro per megawattuur. Volkswagen zou op die manier dik 400 miljoen euro kunnen verdienen.

Het was de bedoeling dat het bedrijf het gas volgend jaar zou gebruiken voor twee elektriciteitscentrales in Wolfsburg, ter vervanging van steenkool. Maar door de stijgende prijzen zou Volkswagen nu voorlopig toch bij steenkool blijven en het aardgas verkopen op de Duitse markt.

Hoeveel Volkswagen effectief gaat verdienen hangt af van de prijs waartegen het gas wordt verkocht, verspreid over verscheidene weken. Het bedrijf wou niet reageren op de transacties.