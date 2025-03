Volgens Macron zullen mogelijke Europese troepen in Oekraïne ‘niet op frontlijn vechten’

Europese landen moeten snel grote investeringen doen in de zelfverdediging, vindt de Franse president Emmanuel Macron. Anders dreigen Rusland en de Verenigde Staten de veiligheid op het continent te bepalen. ‘We gaan een nieuw tijdperk in’, zei hij in een toespraak die uitgezonden werd op televisie en online.

De stafchefs van de landen die bereid zijn een toekomstige vrede in Oekraïne te garanderen, worden volgende week in Parijs verwacht, kondigde Macron ook aan. ‘De vrede in Oekraïne zal ook, misschien, de inzet van Europese troepen vereisen’, zei Macron. ‘Die troepen gaan vandaag niet vechten, en zullen niet op de frontlijn gaan vechten, maar ze zullen er zijn om, zodra de vrede getekend is, te garanderen dat die volledig wordt gerespecteerd.’

De Russische dreiging is reëel en treft de Europese landen, legde Macron nog uit. Rusland kent daarbij ‘geen grenzen’. ‘Tegenover deze gevaarlijke wereld zou het waanzin zijn om toeschouwer te blijven’, aldus Macron.

Het conflict in Oekraïne is door Rusland in een wereldwijd conflict veranderd, ging Macron verder. ‘Het land schendt onze grenzen om tegenstanders te vermoorden, manipuleert verkiezingen in Roemenië en Moldavië, hackt onze ziekenhuizen en probeert de publieke opinie te manipuleren met leugens op sociale media.’

‘We moeten zonder uitstel verdere stappen zetten om de veiligheid van Frankrijk, Europa en Oekraïne eerst te versterken’, aldus Macron. Hij zei ervan uit te gaan dat de Verenigde Staten naast Europa zullen staan, maar vindt wel dat Europa voorbereid moet zijn op de mogelijkheid dat dit niet het geval is.

Macron zei dat er naast hogere defensiebestedingen ook maatregelen genomen moeten worden om Europa te herbewapenen en de defensie-industrie op Europese bodem te versterken.