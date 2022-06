Voertuig rijdt in Berlijn in op menigte: dode en vijf mensen kritiek

In de Duitse hoofdstad Berlijn is een auto ingereden op een groep mensen.

Vijf mensen bevinden zich in kritieke toestand nadat woensdag in een Berlijnse winkelstraat een auto is ingereden op een groep mensen. Nog eens drie anderen zijn zwaargewond geraakt. Dat meldt de Berlijnse brandweer. Eerder raakte al bekend dat één iemand omgekomen is bij de feiten.

De bestuurder werd opgepakt: het gaat om een 29-jarige Duitse Armeniër.

Daarnaast waren er ook een aantal lichtgewonden, maar de brandweer verduidelijkte niet om hoeveel mensen het gaat. De politie had het eerder over meer dan een dozijn gewonden. Volgens meerdere Duitse media is het overleden slachtoffer een lerares die een schoolgroep begeleidde. Persbureau DPA vernam dat de studenten niet uit Berlijn kwamen.

Specialisten van de verkeerspolitie en speurders van het parket zijn ter plaatse om na te gaan of het om een ongeval gaat of een aanrijding met opzet. Passanten konden de bestuurder overmeesteren, waarna de politie hem oppakte. De man raakte ook gewond. ‘Het onderzoek loopt en het is te vroeg om al over het motief te speculeren’, aldus een woordvoerder van het Berlijnse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens de politie raakte de auto een groep mensen op de hoek van drie straten, de bekende Kurfürstendamm, Tauentzientstrasse en Rankestrasse, net voor de Gedächtniskirche en centraal in Berlijns bekendste winkelbuurt.

De wagen kwam uiteindelijk tot stilstand in de etalage van de parfumwinkel Douglas op de hoek van de Tauentzienstrasse en de Marburger Strasse, zowat 200 meter verder. In de winkel raakte alvast niemand gewond. Getuigen melden aan journalisten ter plaatse dat de bestuurder aan hoge snelheid over het voetpad reed.

Aanslag op kerstmarkt

In 2016 vond op een kerstmarkt, die ook plaatsvond voor de Gedächtniskirche, al een aanslag plaats. De Tunesiër Anis Amri reed met een gestolen vrachtwagen in op de menigte op de kerstmarkt. Elf mensen kwamen om, en in oktober overleed nog een man die bij de aanslag zwaargewond was geraakt.