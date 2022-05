Vlaanderen gaat bekijken hoe het Wit-Russische burgerbeweging verder kan steunen

Vlaams minister-president Jan Jambon heeft maandag in Vilnius een onderhoud gehad met de Wit-Russische opposante Svetlana Tichanovskaja, die al een tweetal jaar in Litouwen in ballingschap leeft. Hij engageerde zich er onder meer toe om te bekijken op welke manier Vlaanderen de Wit-Russische burgerbeweging, die zich verzet tegen het regime van Aleksandr Loekasjenko, nog meer kan helpen.

Nu al verleent Vlaanderen financiële steun aan een tweetal burgerbewegingen die oppositie voeren tegen het regime, en heeft het mee culturele uitwisselingsplatformen mogelijk maakt, maar Jambon wil indien mogelijk nog verder gaan. ‘Er zijn heel wat vrijwilligers uit Wit-Rusland die momenteel in Oekraïne mee tegen Rusland strijden in het reguliere leger en we hebben de vraag gekregen om onder andere medische goederen en kogelvrije vesten te sturen. Dat is iets wat we nu gaan bekijken’, aldus de minister-president.

Tichanovskaja nam in augustus 2020 deel aan de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland nadat haar echtgenoot Sergej Tichanovski zijn kandidatuur verworpen zag en in de aanloop naar die verkiezingen werd opgesloten. Zij is sindsdien een van de leidende stemmen tegen het regime van Aleksandr Loekasjenko, ook wel de laatste dictator van Europa genoemd. In het westen wordt Tichanovskaja gezien als de rechtmatige winnares van de stembusslag, ook al was het uiteindelijk toch Loekasjenko die de overwinning opeiste. De oppositieleidster zag zich daarna genoodzaakt om met haar kinderen naar buurland Litouwen te vluchten. Haar echtgenoot zit intussen al twee jaar in de cel.

Het gesprek, dat ‘zeer open en bij momenten ontroerend’ verliep – ging over de strijd van Tichanovskaja tegen het Wit-Russische regime, maar dus ook over – hoe kan het ook anders – de oorlog in Oekraïne. Zo drong de oppositieleidster er erg op aan dat Europa en de westerse landen de druk op Rusland via sancties zo hoog mogelijk houden.

Met de ontmoeting wilde Jan Jambon, die na afloop van het gesprek duidelijk onder de indruk was, een van de belangrijkste opposanten van het Wit-Russische regime een hart onder de riem steken en tonen dat Vlaanderen de mensenrechten en de democratische principes hoog in het vaandel voert.

Hij benadrukte na afloop ook dat het van groot belang is dat we in Vlaanderen ‘het onderscheid maken tussen enerzijds het regime van Loekasjenko – vazal van Rusland – en dan aan de andere kant de burgerbeweging’. ‘We moeten goed beseffen dat er in Wit-Rusland ook een heel machtige sterke burgerbeweging is die tegen dat regime ingaat. En zij verdienen onze steun’, aldus de N-VA’er.

Na het gesprek met Tichanovskaja volgde er voor de Vlaamse delegatie maandagavond nog een diner in aanwezigheid van enkele eregasten uit Litouwen, waarna de eerste dag van het programma erop zat.