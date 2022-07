Vierde Franse kerncentrale mag te warm water lozen

In Frankrijk krijgt een vierde kerncentrale tijdelijk toelating om af te wijken van de toegestane temperatuur van het koelwater, om zo te kunnen blijven draaien tijdens de huidige hitte.

Het gaat om de kerncentrale van Bugey, die aan de Rhône ligt. Eerder al kregen de centrales van Golfech, Blayais en Saint-Alban een gelijkaardige toelating.

Kerncentrales pompen water op uit waterlopen om hun reactoren te koelen en het vervolgens weer te lozen. Sinds 2006 gelden er in Frankrijk voor elke kerncentrale limieten op de temperatuur die het geloosde koelwater mag hebben. Dat moet verhinderen dat de temperatuur in de waterlopen te fors zou stijgen en de fauna en flora beschadigen. De afwijking werd gevraagd wegens de grote hitte in Frankrijk.

De tijdelijke afwijking geldt tot 24 juli en moet toelaten dat de centrale van Bugey aan verminderd vermogen toch kan blijven draaien. Van de 56 Franse kerncentrales zijn er 29 onbeschikbaar, wat een van de oorzaken is van de torenhoge energieprijzen in Frankrijk en de rest van Europa.