Verzet tegen Frans windmolenpark: België haalt bakzeil bij rechter

De Franse Raad van State heeft de Belgische federale regering ongelijk gegeven in de zaak tegen de bouw van het windmolenpark voor de kust van Duinkerke.

België verzet zich tegen het park omdat het visuele hinder zou veroorzaken voor bewoners van enkele kustgemeenten. Ook zouden bepaalde scheepvaartroutes tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk worden geblokkeerd.

De Franse energiemaatschappijen EMD en RTE willen op tien kilometer voor de kust van Duinkerke een windmolenpark bouwen. Concreet gaat het om 46 windmolens met een hoogte tot 300 meter. Burgemeesters van onder meer De Panne, Koksijde en Nieuwpoort spraken meteen van mogelijke visuele hinder door het park. Ook zouden bepaalde historische scheepvaartroutes tussen de havens van Oostende en het Verenigd Koninkrijk worden geblokkeerd.

Ons land stelde een alternatieve locatie voor, maar de ontwikkelaar besloot de plannen verder te zetten. Daarop startte de federale overheid een juridische procedure op. De Franse Raad van State stelde hen in het ongelijk.

‘Wij hebben kennisgenomen van het arrest van de Franse Raad van State. Het aanspannen van een zaak was een noodzakelijke stap om onze rechten te vrijwaren’, zegt minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Wij zijn daarnaast nog steeds in gesprek met de Franse regering om tot een gedragen oplossing te komen en we zetten die dialoog dan ook constructief verder. Ook zullen wij dit najaar deelnemen aan de voorziene enquête public.’

Er werd eerder ook een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de plannen, omdat ons land niet werd geraadpleegd over de locatie van de zone.