Verspreiding kinderporno op jaar tijd meer dan verdubbeld in Duitsland

De verspreiding van pornografische afbeeldingen van kinderen en tieners is vorig jaar in Duitsland meer dan verdubbeld. Dat heeft de Duitse politie maandag bekendgemaakt. Volgens de speurders zijn de Europese computerservers op dit gebied ‘een draaischijf’ geworden.

In 2021 werden meer dan 39.000 gevallen geregistreerd van verspreiding, verwerving, bezit of productie van pornografische afbeeldingen van kinderen en adolescenten, goed voor een stijging met maar liefst 108,8 procent, stelt het instituut voor misdaadstatistieken van de politie. Ook aanrandingen van minderjarigen zitten in de lift: zo werden vorig jaar meer dan 15.500 aanrandingen geregistreerd, een stijging met 6,3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

De stijgende cijfers zijn tegelijkertijd wel een indicatie dat er steeds minder gevallen onder de radar blijven, benadrukte de politie. Al blijft het aantal misbruiken waarvan de politie geen weet heeft, aanzienlijk, aldus de autoriteiten. Ze schatten dat in Duitsland één à twee leerlingen per klas het slachtoffer zijn van een of andere vorm van seksueel geweld.

Het fenomeen doet zich niet enkel voor in Duitsland. In 2020 werden wereldwijd meer dan 65 miljoen kinderpornografische afbeeldingen en video’s ontdekt, zo blijkt uit cijfers die de Europese Commissie in mei publiceerde. En meer dan 60 procent van de verspreide kinderpornografische beelden staan op Europese servers. “Europa is een draaischijf geworden van de verspreiding van beelden van seksueel misbruik”, klonk het bij monde van de Duitse autoriteiten