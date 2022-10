Verkiezingsnederlaag voor nationalisten in Bosnië

Bij de verkiezingen voor het drie-presidentschap in Bosnië en Herzegovina zouden enkele nationalistische kandidaten een nederlaag hebben geleden. Dat berichten lokale media op basis van gegevens van de partijhoofdkwartieren, die al gedeeltelijke resultaten hebben ontvangen. De officiële uitslag wordt pas maandag verwacht.

De Bosniërs kozen zondag onder meer de drie leden van het gezamenlijke presidentschap (een Bosniak, een Kroaat en een Serviër). Met 61 procent van de stemmen geteld staat de sociaaldemocraat Denis Becirovic met 55 procent van de stemmen aan de leiding voor het zitje van de Bosniakken. Op de tweede plaats komt Bakir Izetbegovic van de nationalistische moslimpartij SDA met 41 procent. Een overwinning van Becirovic zou beteken dat voor het eerst sinds 12 jaar geen lid van de SDA in het presidentschap zou zetelen.

Bij de stembusslag onder de Kroaten ziet het ernaar uit dat zittend co-president Zeljko Komsic – een niet-nationalistische hervormer – herverkozen is. Hij zou op ruim twee derde van de stemmen kunnen rekenen.

De Servische zetel zal waarschijnlijk wel in haden van nationalisten blijven. De kandidate van de in het Servische landsdeel regerende SNSD, Zeljka Cvijanovic, zou 60 procent van de stemmen achter zich hebben gekregen. Ze geldt als een vertrouweling van de separatist Milorad Dodik, die momenteel zetelt in het drie-presidentschap. Bij deze verkiezingen kwam Dodik op voor het zitje van president van de Servische Republiek, naast de federatie van Bosnië en Herzegovina een van de twee entiteiten binnen de federale staat Bosnië en Herzegovina. In die race staat hij volgens lokale media aan de leiding.

Naast de presidenten van de federale staat en de Servische Republiek, kozen de Bosniërs zondag ook de leden van het federale parlement, de parlementen van de twee entiteiten en in de federatie van Bosnië en Herzegovina ook de regionale besturen.