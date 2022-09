Verhofstadt en Europarlementsleden vragen Assadi niet vrij te laten

Europees Parlementslid en voormalig premier Guy Verhofstadt (Open VLD) veroordeelt scherp de mogelijke vrijlating van de Iraanse terrorist Assadollah Assadi. Ook 50 andere leden van het Europese Parlement roepen premier Alexander De Croo en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, partijgenoten van Verhofstadt, op Assadi niet vrij te laten.

Assadollah Assadi werd door de Antwerpse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar omdat hij het brein was achter een verijdelde aanslag op een congres van de Iraanse oppositie in Parijs, in 2018. In maart 2022 sloten België en Iran een verdrag waardoor Iraniërs die in België in de gevangenis zitten, naar hun eigen land overgebracht kunnen worden en omgekeerd.

Verhofstadt is woensdag scherp voor dat verdrag. In een tweet schrijft hij dat “de dood van de 22-jarige Mahsa Amini een brute herinnering is dat Iran een wreed totalitair, gevaarlijk autoritair en steeds agressiever regime blijft. Gaan we er echt een nucleaire deal mee sluiten… of zoals België, terroristen vrijlaten?” Verhofstadt verwijst daarmee naar de dood van Mahsa Amini, een jonge vrouw die overleed nadat ze was opgepakt door de Iraanse zedenpolitie omdat ze haar sluier niet reglementair gedragen zou hebben.

Ook 50 leden van het Europese Parlement roepen premier De Croo en minister Van Quickenborne op om Assadi niet vrij te laten. ‘Een recent verdrag tussen België en Iran over de overdracht van veroordeelde gevangenen heeft ernstige zorgen gewekt bij parlementariërs in het Europees Parlement, België en in heel Europa’, schrijven ze in een brief. ‘De veiligheid van Europa en het welzijn van onze burgers vereisen een krachtig optreden tegen het regime in Iran.’

‘Om elk misbruik van de rechtsstaat te voorkomen, roepen we de minister-president, de minister van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken van België op om te verklaren dat het verdrag personen uitsluit die door onze rechtssysteem zijn veroordeeld voor terroristische misdrijven en dat elk verzoek van Assadollah Assadi of het Iraanse regime voor zijn overplaatsing naar Iran, zal ter overweging worden doorgestuurd naar het Belgische parlement.’

De Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel, zetelend in kort geding, beslist binnen een maand over de vraag of een eventuele overbrenging van de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi tijdelijk verboden moet worden.