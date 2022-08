Verenigd Koninkrijk keurt als eerste land aangepast coronavaccin Moderna goed

Het Britse geneesmiddelenagentschap MHRA heeft maandag het licht op groen gezet voor het aangepaste coronavaccin van biofarmabedrijf Moderna. Daarmee is het Verenigd Koninkrijk het eerste land waar het zogenaamde bivalente vaccin van Moderna een markttoelating heeft gekregen.

Het aangepaste vaccin van Moderna – mRNA-1273.214 – werkt zowel tegen de oorspronkelijke coronavariant als tegen de omikronvariant. Het vaccin zou ook een goede immuunrespons opwekken tegen de BA.4- en BA.5-omikronsubvarianten die momenteel de ronde doen.

In de Europese Unie wordt het groen licht voor het nieuwe vaccin van Moderna verwacht in september. Dat zou net wel of net niet op tijd zijn voor de nieuwe vaccinatiecampagne die in ons land in de steigers wordt gezet.