Tweede Kamer schorst Thierry Baudet voor een week

De Tweede Kamer heeft dinsdag voor een schorsing van de extreemrechtse Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet gestemd. Daardoor mag de Nederlandse politicus een week lang niet deelnemen aan Kamerdebatten.

De sanctie was voorgesteld door het integriteitscollege van de Tweede Kamer, omdat Baudet bepaalde nevenfuncties niet had opgegeven.

Er stemden 119 Kamerleden voor het voorstel om Baudet te schorsen, twee stemden tegen. De fracties van Forum voor Democratie en PVV, de partij van Geert Wilders, verlieten de zaal tijdens de stemming.

Baudet heeft onder meer niet vermeld dat hij bestuurslid is voor FVD en directeur van uitgeverij THPB Media b.v. In beide functies gaat het om commerciële activiteiten.

Een schorsing van een Kamerlid is niet eerder voorgekomen, mede omdat de Kamer dit instrument pas sinds kort kent. Baudet werd wel onlangs nog uitgesloten van een debat in de Tweede Kamer omdat hij insinueerde dat minister van Financiën Sigrid Kaag een spion was.