Tweede ambtstermijn van premier Mitsotakis inzet van Griekse parlementsverkiezingen

In Griekenland vinden vandaag/zondag parlementsverkiezingen plaats, waarin de conservatieve premier Kyriakos Mitsotakis een gooi doet naar een tweede ambtstermijn. De verwachting is dat het erg moeilijk zal worden om een stabiele meerderheid op de been te brengen. Nieuwe verkiezingen loeren al om de hoek.

Nea Dimokratia, de partij van de 55-jarige Mitsotakis, leidt in de peilingen met ruim 30 procent van de stemmen. De premier wijst in zijn campagne op de economische verwezenlijkingen van zijn regering en hij belooft dat “robuust herstel” voort te zetten. Na een periode van grote financiële instabiliteit, laat Griekenland opnieuw mooie groeicijfers optekenen (+5,9 procent in 2022). Bovendien is de werkloosheid afgenomen en trekt het land weer volop toeristen aan.

Oppositieleider Alexis Tsipras (48) van de uiterst linkse partij Syriza wijst er dan weer op dat heel wat burgers niet de vruchten van deze economische heropleving plukken. De lonen blijven laag en de inflatie heeft de voedings- en energieprijzen fors de hoogte in gestuwd. Tsipras, die al twee keer premier was, pleit nu voor “verandering”. Hij weet volgens de peilingen zowat een kwart van de kiezers te overtuigen.

De verkiezingscampagne wordt overschaduwd door verschillende schandalen die tijdens de regeerperiode van Mitsotakis zijn uitgebroken.

Afluisterschandaal

Zo zegt de oppositie dat de premier een rol heeft gespeeld in het grote afluisterschandaal dat Griekenland liet opschrikken. Onder anderen oppositieleden, ministers, hooggeplaatste militairen en journalisten werden afgeluisterd. Bovendien ligt ook de treinramp in de omgeving van de stad Larissa, die eind februari het leven kostte aan 57 mensen, nog vers in het geheugen van de Griekse kiezers. Het dodelijke ongeval heeft in heel het land tot grootschalig protest geleid.

De manifestanten verwijten de regering-Mitsotakis nalatigheid door een gebrek aan investeringen in veilige spoorinfrastructuur. Het ziet er niet naar uit dat Nea Dimokratia of Syriza een absolute meerderheid zal halen in het parlement. Een coalitie tussen de twee grootste partijen lijkt ook zo goed als uitgesloten.

De sociaaldemocratische alliantie Pasok-Kinal van Nikos Androulakis (44), met ongeveer tien procent de derde lijst in de peilingen, zou daardoor wel eens een cruciale rol kunnen krijgen bij de regeringsonderhandelingen. Androulakis heeft evenwel aangegeven dat hij geen coalitieregering met Mitsotakis of Tsipras als premier wil steunen. Het feit dat Androulakis een van de voornaamste slachtoffers van het afluisterschandaal was, dreigt hoe dan ook een hinderpaal te vormen voor de gesprekken met Nea Dimokratia.

Als er geen regering kan worden gevormd, kunnen begin juli al nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Vanaf de volgende verkiezingen wordt namelijk een ander systeem voor de zetelverdeling geïntroduceerd, waarbij er een ‘bonus’ is voor de grootste partij als die minstens 25 procent haalt. Het is dus niet ondenkbaar dat partijen vandaag al rekenen op die nieuwe verkiezingen om een stabiele meerderheid te vormen.