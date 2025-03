Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) is een onderzoek gestart naar vermeend gesjoemel met dagvergoedingen door één huidig en één voormalig Italiaans Europarlementslid. Dat bevestigen meerdere goed geïnformeerde bronnen aan Knack, Le Soir, Follow The Money en Reporters United. En er is ook een link met #HuaweiGate.

Boven op hun riante maandsalaris van 8420 euro netto hebben Europarlementsleden recht op een vaste dagvergoeding van 350 euro om hun verblijfskosten te dekken. Voorwaarde is wel dat zij die dag hun aanwezigheid in het Europees Parlement aantonen door een officieel register te ondertekenen.

Volgens onze informatie onderzoekt EPPO of twee Italiaanse Europarlementsleden (van wie één niet herkozen raakte in 2024) hebben gesjoemeld met handtekeningen om ook een dagvergoeding op te strijken wanneer zij niet in het parlement aanwezig waren. Hypothese is dat de twee voor elkaar aftekenden om maximaal zitpenningen binnen te halen.

Een tweede element dat onderzocht wordt, is of ze valse vervoersonkosten hebben ingediend bij het Europees Parlement.

Meer handtekeningen dan bezoekers

De bal ging naar verluidt aan het rollen nadat een verantwoordelijke van een ‘tekenlokaaltje’ in het Europees Parlement op het einde van een werkdag méér handtekeningen op zijn blad had zien staan dan er bezoekers waren geweest.

Ruim een jaar geleden gaf EPPO de opdracht aan Belgische speurders van de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) om een onderzoek te starten.

EPPO zelf reageert niet. ‘Uit principe geven we geen commentaar op lopende onderzoeken, noch bevestigen we in welke zaken we aan het werk zijn’, zegt een woordvoerder van EPPO. ‘Dit is om mogelijke lopende procedures en de uitkomst ervan te beschermen.’

Het Europees Parlement laat via een woordvoerder weten géén commentaar te geven op individuele gevallen. ‘Het Parlement werkt altijd volledig samen met EPPO en OLAF (de Europese antifraudedienst, nvdr), en heeft een zerotolerantiebeleid tegenover fraude. Zodra het onderzoek is afgerond zullen we kennis nemen van de conclusies.’

Nicholas Aiossa van de ngo Transparency International EU wijst erop dat het systeem van dagvergoedingen altijd al een ‘hoog risico’ inhield voor fraude en corruptie. ‘Er is gewoon géén transparantie’, zegt Aiossa. ‘En in het geval van de forfaitaire vergoeding voor algemene uitgaven is er zelfs geen financieel beheer van hoe een enorme hoeveelheid publiek geld wordt besteed.’

Minstens een van de twee betrokkenen zou volgens onze informatie ook op de radar van het federaal parket staan in een onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement.

Link met corruptie-onderzoek

Minstens een van de twee betrokkenen zou volgens onze informatie ook op de radar van het federaal parket staan in een onderzoek naar mogelijke corruptie in het Europees Parlement door lobbyisten van Huawei. Het dossier van EPPO staat daar los van.

We namen contact op met de twee Italianen in het kader van wederhoor, maar ontvingen geen reactie. Uiteraard geldt voor alle betrokkenen het vermoeden van onschuld, tot een rechter anders zou oordelen.