Tsjechische politie ontdekt ruim 800 kilo cocaïne in bananenkratten

De Tsjechische politie heeft 840 kilogram cocaïne in beslag genomen die ontdekt was in bananenkratten in supermarkten in het land. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. De drugs hebben een straatwaarde van zowat 82 miljoen euro.

Het waren personeelsleden van supermarkten in twee Tsjechische steden, Jicin en Rychnov nad Kneznou, die de politie verwittigd hadden nadat ze de cocaïne aangetroffen hadden in de kisten.

De politie voerde vervolgens ook huiszoekingen uit op andere plaasten waar gelijkaardige bananenkratten geleverd waren. Volgens de Tsjechische openbare omroep zouden de kratten afkomstig zijn uit Colombia.