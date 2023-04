Treinongeval Nederland: 1 dodelijk slachtoffer

Bij het treinongeval in het Nederlandse Voorschoten, ten noorden van Den Haag, is één dode gevallen. Dat meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. Negentien andere personen werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er zouden al dertig zwaargewonden zijn.

De nachttrein die dinsdagochtend vanuit Leiden onderweg was naar Den Haag ontspoorde rond 03.25 uur door een botsing met bouwmaterieel op het spoor. Mogelijk zou het gaan om een kraan. Het voorste deel van de trein kwam in het weiland terecht, het middelste gedeelte ligt op zijn kant naast het spoor. In het achterste gedeelte van de trein woedde na het ongeluk een brand. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Specialisten zijn volgens de veiligheidsregio bezig om de trein veilig te stellen.

Aan boord van de ontspoorde nachttrein bevonden zich zowat vijftig passagiers. Tussen de tien en twintig mensen zijn na het treinongeval bij het Nederlandse Voorschoten, ten noorden van Den Haag, gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Veiligheidsregio Hollands Midden. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend.