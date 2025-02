Transnistrië kiest voor steun Rusland, en niet EU, om energiecrisis te bestrijden

De Moldavische afvallige regio Transnistrië, die te kampen heeft met een zware energiecrisis, bedankt voor extra hulp van de Europese Unie en rekent in de plaats daarvan op een lening van Moskou. Dat heeft de leider van de regio gemeld.

Transnistrië heeft sinds 1 februari 26.275 miljoen kubieke meter gas gekregen van de EU als humanitaire hulp, verklaarde de leider van de regio, Vadim Krasnoselsky, maandag op berichtendienst Telegram. ‘We zijn de EU dankbaar voor de hulp die ze geboden heeft, die ons in staat heeft gesteld om het energiesysteem van de republiek in dit stadium te herstellen.’

In de toekomst zal Transnistrië echter gas verkrijgen met behulp van een Russische lening, voegt hij toe. De levering van gas zal verlopen via het Hongaarse bedrijf MET Gas and Energy Marketing AG, dat betaald zal worden via een agentschap in Dubai dat banden heeft met Moskou. Van aan de grens met Moldavië tot de rivier Dnjestr, die de grens vormt met de separatistische regio, zal staatsenergiebedrijf Moldavagaz de gastoevoer overnemen.

Transnistrië is een langgerekte strook op de grens tussen Moldavië en Oekraïne. De regering in Chisinau heeft geen controle over het pro-Russische gebied, dat zich aan het begin van de jaren negentig onafhankelijk verklaarde. Transnistrië heeft echter zwaar te lijden onder de stopzetting van de Russische gasleveringen sinds begin januari. Moskou beschuldigt de regering in Chisinau ervan dat ze 700 miljoen euro aan achterstallige rekeningen niet heeft betaald.

De Europese Commissie kondigde vorige week een energiepakket van 250 miljoen euro aan voor Moldavië, om de bevolking te helpen om de scherpe prijsstijgingen het hoofd te bieden en het land om zich verder los te koppelen van Russische energie.

De Commissie bood ook 60 miljoen euro aan Transnistrië aan, op voorwaarde dat het pro-Russische gebied stappen zet op vlak van mensenrechten en fundamentele vrijheden, maar dat geld zou het leiderschap in Tiraspol nu weigeren. Een woordvoerder van de Commissie verklaarde maandag tijdens de dagelijkse persbriefing dat het voorstel nog steeds op de tafel ligt, ‘maar dat het leiderschap op dit moment voor een andere oplossing kiest’.