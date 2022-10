Topman van Duits cyberveiligheidsagentschap moet opstappen vanwege Russische banden

De topman van het Duits agentschap voor cybersecurity (BSI), Arne Schönbohm, krijgt de bons nadat media hadden bericht dat de man banden zou hebben met een organisatie die dicht staat bij de Russische geheime dienst.

Dat melden Duitse regeringsbronnen maandag.

‘Er komt snel een wijziging aan de top van het BSI’, aldus de bronnen. Eerder had het ministerie van Binnenlandse Zaken laten weten dat het de aantijgingen tegen Schönbohm ‘ernstig neemt’. ‘Het ministerie bekijkt alle opties over hoe met deze situatie om te gaan’, klinkt het in Berlijn, zonder verdere details.

De mee door Schönbohm opgerichte organisatie is de ‘Cyber-Sicherheitsrat Deutschland’, die op zijn beurt nauwe contacten zou onderhouden met het Russische inlichtingenmilieu. De organisatie geeft advies aan bedrijven, regeringsagentschappen en politici over cyberveiligheidskwesties.

De banden van de BSI-topman kwamen recent aan bod in het ZDF-programma ‘Magazin Royale‘, maar in een reactie klinkt het maandag dat die aantijgingen ‘absurd’ zijn. Zakenkrant Handelsblatt schreef eerder al er binnen de regering grote ontevredenheid is over Schönbohm.

De voorstelling van het BSI-jaarraport door Schönbohm en minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser, gepland voor donderdag, is geannuleerd.

Het nakende ontslag komt er nadat sabotage zaterdag in het noorden van Duitsland de treinen massaal deed stilvallen. Hier en daar werd al geopperd dat Moskou daar voor iets tussen zat.