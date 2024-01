Tom Van Grieken milder voor Duitse AfD dan Marine Le Pen na gelekt ‘remigratieplan’

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken denkt er niet over na om de Europese samenwerking met de Alternative für Deutschland stop te zetten. Marine Le Pen, kopstuk van het Rassemblement National, doet dat wel na uitgelekte plannen over een massadeportatie van Duitse staatsburgers.

Het Duitse onderzoekscollectief Correctiv berichtte eerder deze maand over een geheime bijeenkomst over migratie die eind november in de Duitse stad Potsdam plaatsvond. Onder de aanwezigen: neonazi’s, vermogende ondernemers, politici van de extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD) en twee leden van de rechtervleugel van de christendemocratische CDU.

De gasten bespraken het plan om tot 2 miljoen mensen uit Duitsland te deporteren naar een nog nader te bepalen land in Noord-Afrika. Ze maken daarbij doelbewust geen onderscheid tussen Duitse staatsburgers met een migratieachtergrond en mensen die illegaal in Duitsland verblijven. Een migratieachtergrond is voldoende reden voor deportatie, luidt het. Dat is in strijd met de Duitse grondwet.

In Duitsland is de consternatie groot. Dat veel AfD’ers present tekenden en zulke ‘remigratieplannen’ überhaupt ernstig namen – onder hen de intussen ontslagen rechterhand van AfD-voorzitter Alice Weidel – zegt alweer veel over de opvattingen die leven in de partij. De AfD maakt een steile opmars in de peilingen, maar wordt ook in de gaten gehouden door de Duitse Staatsveiligheid.

Marine Le Pen

Het onderzoek van Correctiv bleef niet onopgemerkt in Frankrijk. Donderdag werd Rassemblement National-kopstuk Marine Le Pen gevraagd naar de remigratieplannen en de prominente betrokkenheid van de AfD-leden. Le Pen toonde zich opvallend scherp voor de AfD en stipte aan dat het aanleiding kan geven om niet langer in dezelfde fractie van Identiteit en Democratie te zitten in het Europees Parlement.



Voor Le Pen is de steeds extremere AfD al langer een doorn in het oog. Toen zestien conservatieve, nationalistische en radicaal-rechtse partijen in de zomer van 2021 samen een verklaring ondertekenden om Europa van binnenuit te hervormen, werd de AfD door Le Pen niet uitgenodigd om het document te ondertekenen.

De AfD probeert het recente voorval te minimaliseren. ‘Er bestaat een lang en solide partnerschap tussen het Rassemblement National en de AfD, en ik ben er ondanks de huidige irritatie erg optimistisch over dat dat ook zo zal blijven’, liet Maximilian Krah, AfD-lijsttrekker voor het Europees Parlement, vrijdag aan het Parijse weekblad Le Point weten.

Vlexit

Ook het Vlaams Belang, dat ook met de AfD en het RN in de fractie zit, lijkt zich niet al te druk te maken. ‘Onze goede relatie met de AfD blijft behouden. De bijeenkomst werd niet door de partij georganiseerd en er waren nauwelijks beduidende AfD-leden aanwezig. Het is dus niet aan de orde om de samenwerking op Europees niveau stop te zetten’, laat de nationale partijwoordvoerder weten.

Wat vindt het Vlaams Belang van de grootschalige remigratieplannen die onder meer door AfD-leden werden besproken? ‘Die steunen we niet en staan evenmin in ons partijprogramma. Wij willen sterkere Europese buitengrenzen en een migratiestop’, klinkt het.

Een Vlexit – AfD-voorzitter Weidel pleitte deze week voor een Dexit-referendum – wil het Vlaams Belang evenmin.