‘Toch niet opnieuw?’ Dit zeggen de Britse kranten over de terugkeer van Boris Johnson

Boris Johnson is klaar om opnieuw voor het Britse premierschap te gaan. De Britse kranten hebben daar hun mening over. Na de sla haalt de Daily Star zelfs een nieuwe groente uit de koelkast.

De strijd om het Britse premierschap na het aftreden van premier Liz Truss siert alle kranten in het Verenigd Koninkrijk. Vooral de snelle terugkeer van Boris Johnson – die zijn kandidatuur nog altijd niet officieel heeft aangekondigd – gooit hoge ogen.

Een terugkeer van Johnson is echter niet evident, omdat er, onder meer, nog een onderzoek loopt naar de leugens over Partygate die hij mogelijk in het Lagerhuis verkondigd zou hebben. Als de parlementaire commissie hem schuldig acht, bestaat de kans dat hij zijn parlementszetel verliest en herkozen zal moeten worden in zijn kieskring.

Ondertussen heeft Rishi Sunak, voormalig Brits minister van Financiën, als eerste de nodige steun verworven van zeker honderd Conservatieve parlementariërs als potentieel kandidaat voor het partijleiderschap.

Sunak heeft daarmee een voorsprong op Penny Mordaunt, de fractieleider van de Conservatieven in het Britse Lagerhuis die vrijdag als eerste liet weten dat ze kandidaat is om Truss op te volgen.

Ten laatste eind volgende week moet er duidelijkheid zijn over de nieuwe Britse premier.