Tienduizenden Serviërs betogen opnieuw tegen geweld

Tienduizenden mensen hebben zaterdagavond in de Servische hoofdstad Belgrado en drie andere grote steden betoogd tegen het geweld in de samenleving. Dat meldden lokale media. Het was het zevende protest nadat bij twee schietpartijen begin mei 18 mensen om het leven kwamen.

De betogers in Belgrado bliezen verzamelen aan het parlement in het centrum van de Servische hoofdstad. Van daaruit marcheerden ze naar de stadssnelweg, waar ze twee uur lang een stuk blokkeerden. Andere demonstraties vonden plaats in Novi Sad, Nis en Kragujevac.

De betogers eisen het ontslag van president Aleksandar Vucic en de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsapparaat. Op 3 mei doodde een 13-jarige negen medescholieren en een bewaker in een school in Belgrado. Minder dan 48 uur later schoot een jongeman acht mensen dood in twee dorpen nabij de hoofdstad.