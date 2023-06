Opnieuw betogen tienduizenden mensen in Servië tegen geweld

Tienduizenden mensen hebben in de Servische hoofdstad Belgrado vrijdagavond betoogd tegen het geweld in het land en het beleid van president Aleksandar Vucic. Dat berichten lokale media. Het is al de zesde manifestatie sinds twee schietpartijen begin mei, waarbij 18 mensen om het leven kwamen.

De betogers verzamelden zich vrijdagavond voor het parlement en trokken dan door de stad. Ze eisen het aftreden van Vucic en de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsapparaat.

Op 3 mei doodde een 13-jarige negen medescholieren en een bewaker in een school in Belgrado. Minder dan 48 uur later schoot een jongeman acht mensen dood in twee dorpen nabij de hoofdstad. Sinds de schietpartijen wordt er elke week geprotesteerd. In eerste instantie was dat als teken van rouw, maar nadien richtte het protest zich op de president.