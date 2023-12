Tien mensen gedood bij schietpartij in universiteit Praag, ook schutter uitgeschakeld

Bij een schietpartij in een universiteitsgebouw in de Tsjechische hoofdstad Praag zijn tien mensen gedood. Dat melden de hulpdiensten. Tientallen mensen raakten gewond. Ook de schutter kwam om het leven.

De schietpartij vond plaats in een gebouw van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Karelsuniversiteit in het centrum van Praag. De politie heeft de omgeving afgezet en is in groten getale ter plaatse. Het gebouw wordt nog steeds ontruimd, omdat sommige studenten zich in kamers hadden opgesloten voor de schutter.

De Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken Vit Rakusan zei op de Tsjechische openbare omroep CT dat er geen aanwijzingen waren voor een tweede schutter. Volgens televisiezender Nova werd de schutter het laatst gezien op het dak van het gebouw. Er zou ook een explosie zijn gehoord. Meer informatie over de vermoedelijke dader of het motief is er op dit moment niet.

De Tsjechische president Petr Pavel zegt via X (Twitter) geschokt te zijn door de gebeurtenissen en betuigt zijn “diepe spijt en oprechte medeleven” met de familieleden van de slachtoffers. Daarnaast roept de president burgers op de instructies van de hulpdiensten op te volgen