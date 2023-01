Sunak vraagt “radicale” actie om crisis in Britse gezondheidszorg aan te pakken

De Britse eerste minister Rishi Sunak heeft zaterdag op een spoedvergadering opgeroepen tot een “krachtige en radicale” aanpak van de problemen in de gezondheidszorg. Hij verkondigde de boodschap tijdens een spoedbijeenkomst met experts en vertegenwoordigers van de gezondheidsdiensten.

“Met een ‘business as usual’-mentaliteit zullen we de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden niet kunnen oplossen”, zo verklaarde Sunak op de bijeenkomst in Downing Street. “Tijdens de (corona)pandemie moesten we krachtig en radicaal optreden om er doorheen te komen”, zegt de eerste minister. “Ik denk dat we nu dezelfde benadering nodig hebben.”

De Britse gezondheidsdienst NHS, die al jaren met onderfinanciering te kampen heeft, wordt geconfronteerd met een bijzonder moeilijke winter. De spoedafdelingen van de ziekenhuizen worden overspoeld door de toename van zowel het aantal griep- als het aantal coronagevallen.

Er zijn lange wachtlijsten voor patiënten die een operatie moeten ondergaan. Bovendien hebben verpleegkundigen en ambulanciers gestaakt. Ze vragen hogere lonen om het hoofd te kunnen bieden aan de massale prijsstijgingen. De regering zal maandag ook met de vakbonden overleggen om de stakingsacties bij de gezondheidsdiensten, maar ook in de andere sectoren, een halt toe te roepen.

RCN, de belangrijkste vakbond in de zorgsector, beklemtoont wel dat de bal in het kamp van de eerst minister ligt. “Er moet geld op tafel komen”, zegt vakbondsman Pat Cullen. Sunak heeft woensdag nog duidelijk gemaakt dat het aanpakken van de problemen bij de NHS een van de vijf prioriteiten van zijn regering is. De spoedbijeenkomst van zaterdag moest die boodschap kracht bijzetten.