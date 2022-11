Strafzaak moord op de Nederlandse journalist Peter R. de Vries moet worden overgedaan 

De strafzaak over de moord op de Nederlandse journalist Peter R. de Vries moet opnieuw behandeld worden. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam donderdag besloten.

Het is niet duidelijk of echt alles opnieuw behandeld moet worden, bijvoorbeeld de slachtofferverklaringen en de volledige onderbouwing van de strafeisen.

Een van de rechters in het proces emigreerde, waardoor de rechtbankcombinatie is veranderd. Maar dat is niet zomaar toegestaan. De wet schrijft voor dat het proces in dat geval opnieuw gevoerd moet worden, tenzij alle procespartijen vinden dat het kan doorgaan. Unanimiteit is dan een vereiste, maar de advocaten van verdachte Kamil E. weigerden en vroegen om de zaak opnieuw te laten beginnen.

De strafzaak tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord was van de zomer al zo goed als rond. Er was levenslang geëist tegen beide verdachten, de uitspraak stond gepland voor 14 juli. Maar kort daarvoor kwam het Nederlandse Openbaar Ministerie met nieuwe informatie over mogelijke opdrachtgevers van de moord op de bekende misdaadjournalist. Hierdoor is de zaak heropend en de uitspraak uitgesteld.

De familie van De Vries heeft de rechtbank laten weten dat het opnieuw behandelen voor hen emotioneel belastend is en vraagt of daar rekening mee gehouden kan worden. De rechtbank zei zich die belasting te kunnen voorstellen, maar waarschuwde dat zij er niet aan ontkomt een aantal voor de nabestaanden zeer gevoelige aspecten opnieuw te bespreken.

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis. De zaak gaat begin volgend jaar verder, met een voorbereidende zitting. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden, is nog onduidelijk.