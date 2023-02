Steven Van Hecke (KU Leuven): ‘Europees hekwerk biedt slechts een deel van de oplossing voor het migratievraagstuk’

Moet Europa hekwerk aan de buitengrenzen financieren? De vraag verdeelt zowel in België als in Europa voor- en tegenstanders. ‘Beide kampen tonen zich hypocriet’, zegt professor Europese Politiek Steven Van Hecke (KU Leuven).

Hekwerk aan de Europese buitengrenzen: ook in de nabije toekomst zal de EU ze niet financieren. Op de Europese top raakten de staatshoofden en regeringsleiders het over de kwestie niet eens. Wel kwamen ze overeen dat er meer moet worden geïnvesteerd in hoogtechnologische surveillance.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) nam tijdens de discussies een neutrale positie in. Ecolo, Groen, PS en Vooruit zijn tegen het principe van hekwerk, Open VLD, MR en CD&V vinden het wel aanvaardbaar, zolang migranten de kans krijgen om asiel aan te vragen.

Volgens professor Europese Politiek Steven Van Hecke (KU Leuven) schieten de argumenten van zowel voor- als tegenstanders van zo’n hekwerk schromelijk tekort. ‘Beide kampen tonen zich hypocriet’, meent Van Hecke.

De voorstanders van een hek hebben een punt, stelt Van Hecke. ‘Elk grondgebied heeft het recht om te controleren wie er binnenkomt. Een hekwerk kan daarbij helpen.’ Maar volgens Van Hecke is het ‘ronduit oneerlijk’ om te doen alsof het alles oplost. ‘Het migratievraagstuk is veel complexer dan dat, en hekwerk biedt slechts een deel van het antwoord.’

Van Hecke: ‘Nooit spreken de pleitbezorgers van een hekwerk over legale migratie, spreiding van erkende vluchtelingen of repatriëringsakkoorden. Of toch zelden in detail. Een nationaal terugkeerbeleid blijkt volgens hen zinloos, maar een Europese aanpak zien ze ook niet zitten. En bijkomende Europese budgetten evenmin. Dat is onverenigbaar.’

Ook de Verenigde Staten en Canada passen zo’n hekwerksysteem toe. Daarover hoor je niemand klagen.

Ook de tegenstanders slaan de bal mis, zegt Van Hecke. ‘Wie met de Eurostar van Brussel-Zuid naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen, moet in het station langs een hek passeren. Dat systeem werkt. Als dat in het hart van Europa kan, dan lukt dat ook aan de buitengrenzen. Ook de Verenigde Staten en Canada passen zo’n systeem toe. Daarover hoor je niemand klagen.’

Volgens Van Hecke loont het net om Europese middelen in grensbewaking te pompen. ‘Er bestaat terecht veel misbaar over de onmenselijke en illegale manier waarop Griekse, Kroatische of Bulgaarse grenswachters migranten soms behandelen. Door te investeren in hekwerk en bijkomende versterking, krijgen we net meer controle op die gebieden, en kan er meer transparantie komen.’

Voor het migratievraagstuk bestaan er geen wonderoplossingen, weet ook Van Hecke. ‘Idealiter richt je Europese vertegenwoordigingen in het buitenland op die ter plaatse nagaan of iemand recht heeft op internationale bescherming. Zo vermijd je dat die persoon de gevaarlijke tocht naar Europa hoeft te maken. Maar ik maak me geen illusies: politiek gezien bestaat daar niet de minste appetijt voor.’