Start AfD-congres in Duitsland uitgesteld door grootschalige protesten

De opening van het congres van de Duitse extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) is uitgesteld. Het lukte mensen niet om tijdig aanwezig te zijn door de protestacties in de buurt.

Het was de bedoeling dat de bijeenkomst zaterdag om 10 uur begon, maar toen was nog maar een klein deel van de zeshonderd gedelegeerden binnen. Even na het middaguur werd het congres alsnog geopend.

Het congres vindt plaats in Riesa, in het oosten van Duitsland, in de deelstaat Saksen. Vanuit het hele land zijn betogers afgereisd om tegen AfD te protesteren. Activisten hebben ook toegangswegen geblokkeerd, waardoor het de partijleden grote moeite kostte om de bijeenkomst te bereiken.

Een van de aanwezigen die moeite had om binnen te komen, was Alice Weidel. Haar benoeming tot kandidaat voor het bondskanselierschap is een van de belangrijkste agendapunten van het congres. Weidel zei op X dat de rechten van de AfD’ers door de acties geschaad worden. “Wat hier in Riesa gebeurt door toedoen van ‘links’, en door iedereen wordt geduld, is onbeschrijfelijk”, schreef ze op het vroegere Twitter. “De poging om onze partijdag te verhinderen, is in strijd met de grondwet!”

De organisatie van de protesten zegt dat er ongeveer 10.000 betogers naar Riesa zijn gekomen. De politie heeft zich erop voorbereid dat er geweld uitbreekt. Er zijn ordehandhavers, boven het gebied vliegt een helikopter en er zijn drones ingezet. Op beelden van Duitse media zijn ook speciale voertuigen te zien, zoals waterwerpers.

Politiemensen hebben eerder zaterdagochtend pepperspray gebruikt tegen betogers die politieauto’s hadden ingesloten en banden lieten leeglopen. Ook zijn betogers van de weg getrokken. De politie zegt dat vreedzame betogers welkom blijven. Daarvoor zijn speciale vakken ingericht in de buurt van het conferentiegebouw, al zijn de meeste activisten elders gaan staan.